Транспортный налог хотят отменить с 1 января 2021-го года

Депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Александр Курдюмов, Андрей Свинцов и сенатор Сфеда Сергей Леонов внесли на рассмотрение Госдумы очередной законопроект об отмене транспортного налога в России.

Его предлагается ликвидировать уже с 1 января 2021-го года, упразднив статью 346 и главу 28 части второй Налогового кодекса. В пояснительной записке к документу говорится, что основная претензия к существующему транспортному налогу заключается в том, что он «привязан» к мощности двигателя машины, а не к периоду ее эксплуатации и других характеристик.

– Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Особенно болезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период снижения доходов из-за пандемии. Отмена транспортного налога в таких условиях представляется уместной и своевременной, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, глава комитета по труду и социальной политике Госдумы депутат Ярослав Нилов.