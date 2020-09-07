Какие автомобили скупали россияне в августе

Лидеры рынка — KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda — увеличили продажи от 7 до 29%. А вот LADA не смогла воспользоваться ажиотажем со стороны покупателей: по итогам августа — минус 5%. Похоже, что традиционный летний отпуск, в который АВТОВАЗ ушел на несколько недель, случился невовремя… С другой стороны, в сентябре российский автогинант наверняка наверстает упущенное. Еще одно наблюдение: китайские марки Haval, Geely, Chery и Changan продолжают наращивать армию клиентов.

В списке самых популярных моделей лидерами роста стали Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Hyundai Creta. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», «Крету» стали покупать на треть лучше прежнего, а «Поло» и «Рапид» — на две трети!

Еще один интересный нюанс: в ТОП-25 лидеров рынка впервые попал фургон LADA Largus — тираж коммерческой машины вырос вдвое. И, наконец, в списке бестселлеров закрепился кроссовер KIA Seltos (за это надо благодарить появление базовых версий).