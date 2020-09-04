«Русский Prado» от УАЗ: почему хороший проект отправили на свалку?

На самом деле, «русским Prado» машину однажды назвал Вадим Швецов — российский автопромышленник, председатель совета директоров ПАО «Соллерс» (УАЗ является частью этой компании). На самом заводе внедорожник называют более приземленно — «Патриот 2020». Правда, приставка «2020» уже неактуальна: так, генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов заявил, что дебют модели переносится на конец 2021 года. А источники «АвтоВзгляда» уверены, что и к этому сроку завод не успеет.
Почему? Как всегда: нет денег. Поэтому потребителю продолжат скармливать древний «Патриот» со всеми его недостатками. А дальше — время покажет. Ведь через год-два-три, если автомобиль сквозь «не могу» все же получится сделать, он может оказаться ненужным рынку. К этому времени появится новый Renault Duster, а АВТОВАЗ, наконец, доделает новое поколение LADA 4x4. Это будут машины очень проходимые, современные и экономичные. Эпоха же рамных гряземесов, похоже, уходит безвозвратно.
Между тем, «Патриот 2020» (будем называть проект именно так) задуман рамным — вопреки современным тенденциям и здравому смыслу. Более того, УАЗ расщедрился на создание принципиально новой рамы! Хотя это стоило бы сделать лет 20 назад. Потому что «Патриот» построен на удлиненном «скелете» УАЗ-469 образца 1972 года. Еще раз, прописью: тысяча девятьсот семьдесят второго! Ну, разве что, три года назад конструкцию дополнили парой поперечин — вовремя, что тут сказать.
На самом деле, рассмотрев конструкторскую документацию, портал «АвтоВзгляд» сделал такой вывод: новая рама удалась! Она вышла жесткой, надежной и безопасной. Если старая при ударе ломалась зигзагами, то новая имеет сминаемую зону спереди, что радикально повышает уровень пассивной безопасности (также устроена и в Toyota Land Cruiser Prado). Под новую архитектуру пришлось «допилить» старый кузов, плюс… внедрить переднюю независимую подвеску. Опять же: не прошло 15 лет после запуска «Патриота», как он, наконец, стал «независимым».
А знаете почему все получилось так здорово? Потому что конструкторскими работами занимался не УАЗ. Там инженеров осталось раз-два и… Тут даже слово «обчелся» будет лишним: просто «раз-два». В итоге проект выполнил Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Несмотря на название, это вовсе не студенты, а реально крутые инженеры, собравшиеся под крышей СПбПУ. Чтобы было понятнее, эта команда участвовала и в проработке проекта «Кортеж», из которого потом вышла марка Aurus.
Как выяснил портал «АвтоВзгляд», из Ульяновска поступил конкретный заказ «улучшить потребительские свойства автомобиля — устойчивость, управляемость, плавность хода», довести машину до «современных и перспективных требований по пассивной безопасности (по правилам ЕЭК ООН и Euro NCAP)», сократить «сроки подготовки высокотехнологичного производства серийного автомобиля», а заодно — повысить уровень виброакустического комфорта и обновить внешний вид. То есть переделать все, что только можно!
Работы УАЗ заказал осенью 2016 года, а в конце ноября 2019-го они были закончены — хороший срок для современного автопрома, без сарказма. За три года перелопатить древнюю неудачную конструкцию — это, без преувеличения, подвиг. А дальше — все.
У «Соллерса» кончились деньги. Поэтому фанаты рамных вездеходов опять оставлены перед разбитым корытом… А те, кто это «корыто» под названием УАЗ «Патриот» покупать не хочет, отсправляются на «вторичку» за дорогими, но надежными Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero.