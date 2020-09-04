«Русский Prado» от УАЗ: почему хороший проект отправили на свалку?

На самом деле, «русским Prado» машину однажды назвал Вадим Швецов — российский автопромышленник, председатель совета директоров ПАО «Соллерс» (УАЗ является частью этой компании). На самом заводе внедорожник называют более приземленно — «Патриот 2020». Правда, приставка «2020» уже неактуальна: так, генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов заявил, что дебют модели переносится на конец 2021 года. А источники «АвтоВзгляда» уверены, что и к этому сроку завод не успеет.

Почему? Как всегда: нет денег. Поэтому потребителю продолжат скармливать древний «Патриот» со всеми его недостатками. А дальше — время покажет. Ведь через год-два-три, если автомобиль сквозь «не могу» все же получится сделать, он может оказаться ненужным рынку. К этому времени появится новый Renault Duster, а АВТОВАЗ, наконец, доделает новое поколение LADA 4x4. Это будут машины очень проходимые, современные и экономичные. Эпоха же рамных гряземесов, похоже, уходит безвозвратно.