Российские водители массово вступились за Ефремова, получившего 8 лет тюрьмы

Любопытное исследование провели наши коллеги из «Авто Mail», опросившие автовладельцев на предмет послабления-ужесточения ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, специалисты предложили участникам высказать свое мнение о наказании для Михаила Ефремова. Результаты опроса, мягко говоря, удивили.

Каждый пятый водитель считает, что телеведущему хватило бы условного срока. Иными словами, за убитого в «пьяной» аварии человека Ефремова можно было бы не сажать в тюрьму — так ответили 23% опрошенных. При этом 81% респондентов настаивают на том, что необходимо усилить наказание за подобные правонарушения.

Среди несогласных с ефремовским приговором, 40% россиян проголосовали за лишение свободы сроком до пяти лет, 16% — вообще уверены в невиновности актера.

Впрочем, среди 23 000 опрошенных автомобилистов здравомыслящих оказалось гораздо больше: 84% участников опроса поддерживают вынесенный Фемидой приговор. А 33% дали бы артисту максимальные по Уголовному кодексу 12 лет заключения под стражу.

Сам же Ефремов, вероятно, останется в стенах СИЗО №5, чтобы не отправляться в исправительную колонию и перейти на облегченные условия содержания, а затем и освободиться раньше срока. Для этого, правда, «гражданину поэту» придется вступить в отряд заключенных, занимающихся хозяйственным обслуживанием при изоляторе.