Власти выдадут еще больше денег на льготные автокредиты

Сейчас от государства россиянам предоставляется субсидия в размере 10% от стоимости нового автомобиля российского производства, цена которого не должна превышать полутора миллионов рублей. Это, в первую очередь продукция марки LADA, а также Hyundai Creta и Solaris, плюс Kia Rio. (Для жителей Дальнего востока субсидия достигает 25%.)

Как отчитались чиновники, из общего числа кредитов большая часть приходится на программу «Семейный автомобиль», на втором месте — «Первый автомобиль». Кроме того, с первого июня стартовал новый механизм «Автомобиль в Trade-in», а для медиков существуют особые условия через систему «Автомобиль работникам медицины».

По данным Минпромоторга, в этом году бюджетных средств хватит на покупку гражданами еще восьмидесяти тысяч автомобилей. Но это не значит, что надо торопиться за новой машиной: эти программы будут работать и дальше.

Так, в 2021 году объем государственных субсидий вырастет на 6,08 млрд рублей, в 2022 году — на 5,33 млрд рублей, а в 2023 году — на 1,62 млрд рублей. Изначально на эти цели в бюджете на 2020—2022 годы было выделено 20,5 млрд рублей, то есть суммарные расходы на программы льготного кредитования вырастут сразу на 64%.