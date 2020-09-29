МВД напомнило, что владельцем самокатов нужны водительские права

В действующей редакции ПДД четко прописано, что наличие водительского удостоверения обязательно при езде на транспортном средстве с двигателем мощностью свыше 250 Ватт. Согласно российскому законодательству, такая техника приравнивается к мопедам, а значит для управления ею как раз требуются «права» категории «М».

По ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, если транспортным средством управляет водитель, который не имеет в/у, ему грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, по ст.27.13 КоАП РФ, к самокату может применяться… эвакуация транспортного средства на штрафстоянку! Так что самокатчикам действительно придется заиметь соответствующие «корочки».