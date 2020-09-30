Депутаты хотят в два раза понизить штраф за неоплату парковки

Штраф за неоплату парковки в Москве появился в столичном административном кодексе в 2012 году. Тогда он составлял 2500 рублей, однако в январе прошлого года наказание ужесточили до 5000. Теперь депутат Мосгордумы предлагает вернуть прежнюю санкцию, так как новая не просто непосильна, но и формирует «негативный образ государства». Также Михаил Тимонов считает, что водителям надо разрешить парковаться бесплатно 15 минут, а не 5, как сейчас.

Впрочем, в 2019 году штраф в 5000 рублей появился только потому, что заплатить 2500 по протоколу за административное правонарушение было выгоднее, чем раскошелиться на 7 часов парковки по тарифу 380 «деревянных» в час. «А штраф должен быть таким, чтобы водитель лишний раз подумал, что нарушать не стоит», — приводит «Коммерсант» мнение представителей ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». А значит, надеяться на послабления автомобилстам Москвы не имеет смысла…