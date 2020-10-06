Работающих на «удаленке» могут начать штрафовать на 5000 рублей за езду на машине по Москве

Новое «коронавирусное» распоряжение московского мэра касается «удаленщиков», которыми, опять же, по его требованию, должны стать не менее 30% офисных работников столицы уже с 12 октября. На этот раз Собянин требует от работодателей города отчитываться о выводе работников на домашнюю работу, а также требует, чтобы они передали городским властям:

– Номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер транспортного средства (при наличии), номер электронной карты «Тройка» (при наличии), номер электронной карты «Стрелка» (при наличии), номер социальной карты (при наличии), номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета (при наличии), — говорится в тексте мэрского указа.

Для чего нужны персональные данные граждан, включая номер «мобильника» и личной машины, догадаться не сложно. По номеру телефона и транспортного средства (через мобильных операторов и полицейские камеры) можно легко отслеживать перемещения любого человека.

По идее, так можно вычислить: сидит ли человек в рабочее время дома, или катается каждый день в офис. За нахождение «удаленщика» в конторе можно оштрафовать и его самого, и его работодателя — за нарушения карантинных распоряжений властей. Работника — на 5000 рублей за каждую поездку на работу, а юрлицо — на 500 000 — 1 000 000 рублей с приостановлением его деятельности на 90 дней. Уже сейчас можно предсказать появление «автоматических» постановлений с полицейских камер за то, что «удаленщик», например, посмел проехать на машине мимо места своей работы.