Skoda придумала тест-драйвы автомобилей для детей и собак

Для маленьких посетителей работает детская зона в шоу-руме с приставкой, пазлами, наборами для рисования и фотозоной-раскраской. Желающие поиграть на свежем воздухе могут раскрасить и запустить воздушного змея, научиться кататься на скейте или баланс-борде, а также пройти особый детский тест-драйв с аниматором. Даже для домашних животных организована специальная площадка, где они могут играть, общаться и тренировать новые навыки.

На мероприятии представлен весь модельный ряд бренда — в общей сложности 38 автомобилей. Чтобы испытать внедорожные качества кроссоверов, проложен маршрут через густой лес, а также построены искусственные препятствия. Все модели Skoda можно протестировать и в городе. Маршруты продуманы и с точки зрения создания яркого семейного путешествия — на трассах и в местах остановок размещены интересные арт-объекты и точки интереса.