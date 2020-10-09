Тест-драйв КамАЗа нового поколения: прорыв или провал?

Когда речь заходит об отечественном автопроме, первым делом всплывает вопрос: а почему мы все скупаем за границей? Мосты, коробки, моторы или вот — кабины. Потому что кабина новому 54901 досталась от Mercedes-Benz Actros текущего поколения. И, знаете, это хорошо. Чтобы создать «Актрос», компания из Штутгарта привлекла 1800 инженеров, а работы стоили миллиард евро. Так что нам фантастически повезло, что Daimler отдал эту кабину — она удобная и продуманная (сами мы бы такую не скроили).
Внутри почти восемь кубических метров пространства: от пола до потолка — 1 980 мм, а внутренняя ширина — 2 270 мм. При этом внутри — абсолютно ровный пол, поскольку моторный тоннель отсутствует как класс. А спальные полки ширина 75 сантиметров каждая — просто мечта дальнобойщика! И никакого бардака: под потолком есть закрывающиеся ящики и открытые полки, под спальником упрятан выдвижной холодильник и вещевой отсек, по бокам кабины — открытые полки… И множество розеток USB. Ты ли это, КамАЗ?
В плане эргономики водительского места все привычно — Mercedes есть Mercedes. И даже хорошо, что наши инженеры здесь ничего не меняли: расположение органов управления просто идеальное. Правда, чтобы взойти на сиденье, нужно преодолеть сразу четыре ступеньки. Вот она, расплата за ровный пол…
Плюс поначалу расстраивал уровень сборки — к первым машинам были претензии. Сейчас же интерьеры собираются почти безошибочно, что подтверждает сам автогигант — борьба за качество ведется постоянно.
После запуска мотора обращаешь внимание на непривычную для челнинских грузовиков тишину. Если прежний КамАЗ-5490, заполучивший кабину от старого Mercedes Axor, был тихим, то 54901 можно считать вообще бесшумным. Мы не поленились спросить камазовцев: по результатам их испытаний, у тягача нового поколения уровень шумов и вибраций на треть ниже! Это значит, что водитель будет меньше уставать за рулем. Руль, кстати, несмотря на скакуна на ступице, от «Актроса».
Ключ — от легковых «Мерседесов», а двигатель по-современному запускается кнопкой Start/Stop, после нажатия на которую оживает панель приборов. В легковом автопроме пара больших круглых циферблатов и цветной дисплей между ними вполне привычны. Но на грузовиках (тем более, отечественных) такая панель приборов встречается далеко не всегда, поэтому за щиток машина однозначно поулчает «пятерку». Справа установлен 10-дюймовый сенсорный экран — не него выводятся показания «бортовой информационной системы».
Правый подрулевой переключатель — в «драйв»… Поехали! По динамике КамАЗ точно не уступает хорошим мощным европейцам. Что неудивительно, ведь под кабиной скрывается рядная «шестёрка» мощностью 450 л. с. (2059 Нм). Между тем, в Набережных Челнах также готовят моторы на 500 и 550 «лошадей». Единственная коробка передач — роботизированная 12-ступенчатая от ZF. Она ловко и логично меняет ступени, совершенно не обращая на себя внимания. С управляемостью и торможением дела тоже обстоят великолепно.
«А что вы хотели? — спросит въедливый читатель. — Это же Mercedes! Пускай, и с камазовской эмблемой». Все так. Рама, мосты, кабина, а также рулевой механизм и тормозная система — все это взято от Mercedes-Benz Actros. И только двигатель наш, собственный — его помогала делать компания Liebherr, а по конструкции он напоминает агрегаты MAN. Может, оно и к лучшему? Камазовцы не стали изобретать велосипед, как это часто бывает, а просто взяли и перекроили один из лучших коммерческих автомобилей современности.
Только вдумайтесь: благодаря продвинутой конструкции машина будет заезжать на сервис каждые 120 тысяч километров. А продуманная эргономика упростит труд водителя. Но за все, как известно, надо платить. Заводская цена нового двухосного тягача — 7 099 200 рублей. А это уже уровень европейских конкурентов… Посмотрим, готовы ли отечественные перевозчики вместно техники MAN, Scania и Volvo брать родной КамАЗ. Хотя один большой плюс все же есть: в стоимость модели 54901 уже включена цена сервисного контракта на 3 года, то есть все затраты на техобслуживание и запчасти.