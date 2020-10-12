Китайский электромобиль JAC iEV7S установил в России рекорд по дальности хода

Фото производителя.
Электромобиль JAC iEV7S установил первый российский рекорд дальности пробега без подзарядки. Портал «АвтоВзгляд», проследив за ходом заезда, подтвердил, что китайский хэтчбек может проехать 376 километров.

JAC iEV7S установил первый в России рекорд в категории «Наибольшее расстояние, преодоленное на серийном электромобиле (емкость аккумулятора не более 40 КВт·ч) без подзарядки в России».

В ходе заезда, который проходил на испытательном Автополигоне НАМИ, были смоделированы реальные условия эксплуатации: использовалась не только прямая трасса с ровным покрытием, но и дороги с большим количеством поворотов, подъемов и спусков.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Общее время заезда составило 8 часов 14 минут, за которые электромобиль JAC iEV7S преодолел 376 км до полной разрядки аккумуляторов со средней скоростью 47 км/ч. Между тем, в паспортных данных для этой модели максимальная дальность пробега заявлена на уровне 280 км.

Отмечается, что электромобиль «находился в полностью заводском исполнении и не подвергался специальной подготовке». Также на машине стояли штатные шинами стандартного размера 205/55R16.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что освещение работало в автоматическом режиме, также была включена мультимедийная система. А вот кондиционер, отопитель и стеклоочистители не использовались! Так что в реальности максимальный пробег будет явно ниже. Да и ездить со скоростью от 35 до 55 км/ч, как это делали испытатели, в повседневной жизни вряд ли кто-то захочет…

новинки рынка, новая модель, электромобили
12 октября 2020
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