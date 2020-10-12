Китайский электромобиль JAC iEV7S установил в России рекорд по дальности хода

JAC iEV7S установил первый в России рекорд в категории «Наибольшее расстояние, преодоленное на серийном электромобиле (емкость аккумулятора не более 40 КВт·ч) без подзарядки в России».
В ходе заезда, который проходил на испытательном Автополигоне НАМИ, были смоделированы реальные условия эксплуатации: использовалась не только прямая трасса с ровным покрытием, но и дороги с большим количеством поворотов, подъемов и спусков.
Общее время заезда составило 8 часов 14 минут, за которые электромобиль JAC iEV7S преодолел 376 км до полной разрядки аккумуляторов со средней скоростью 47 км/ч. Между тем, в паспортных данных для этой модели максимальная дальность пробега заявлена на уровне 280 км.
Отмечается, что электромобиль «находился в полностью заводском исполнении и не подвергался специальной подготовке». Также на машине стояли штатные шинами стандартного размера 205/55R16.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что освещение работало в автоматическом режиме, также была включена мультимедийная система. А вот кондиционер, отопитель и стеклоочистители не использовались! Так что в реальности максимальный пробег будет явно ниже. Да и ездить со скоростью от 35 до 55 км/ч, как это делали испытатели, в повседневной жизни вряд ли кто-то захочет…