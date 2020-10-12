Китайский электромобиль JAC iEV7S установил в России рекорд по дальности хода

Общее время заезда составило 8 часов 14 минут, за которые электромобиль JAC iEV7S преодолел 376 км до полной разрядки аккумуляторов со средней скоростью 47 км/ч. Между тем, в паспортных данных для этой модели максимальная дальность пробега заявлена на уровне 280 км.

Отмечается, что электромобиль «находился в полностью заводском исполнении и не подвергался специальной подготовке». Также на машине стояли штатные шинами стандартного размера 205/55R16.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что освещение работало в автоматическом режиме, также была включена мультимедийная система. А вот кондиционер, отопитель и стеклоочистители не использовались! Так что в реальности максимальный пробег будет явно ниже. Да и ездить со скоростью от 35 до 55 км/ч, как это делали испытатели, в повседневной жизни вряд ли кто-то захочет…