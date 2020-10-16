Сергей Собянин пообещал «не жестить» с пересадкой водителей на электрокары

— Я не сторонник жесткого отношения к автомобилистам, они и так меняют свой транспорт на более экологичный. У нас экологическая ситуация в городе улучшается. Те машины, которые были в конце 90-х, и машины сегодня — это две большие разницы, — ответил столичный глава на вопрос «планируют ли власти ограничивать традиционные транспортные средства».

Кроме того, Сергей Собянин опроверг слухи по поводу возможного введения платы за въезд в центральную часть города: «Пока не планируем», — заявил чиновник.

При этом мэр Москвы отметил, что горожане сами готовы променять личные автомобили на такси: «Желтый цвет стал одним из доминирующих на центральных улицах Москвы. Это значит, что стратегически мы правильно все сделали. Это означает, что значительная часть личного транспорта оптимизировалась и она нужна для других магистралей, для проезда за город. В центре города количество частных машин резко уменьшилось, количество такси увеличилось».

Как рассказывал портал «АвтоВзгляд», правительство Москвы поддерживает такси и каршеринг огромными субсидиями: в этом году власти выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 000 000 рублей.