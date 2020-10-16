Владельцев самокатов стали чаще лишать прав

В Казани решением мирового суда водителя «мопеда» оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года. Основанием для наказания стал протокол ГИБДД, согласно которому гражданин с признаками опьянения управлял мопедом и совершил наезд на ребенка. В свою очередь, адвокат утверждает, что на самом деле подзащитный рулил электросамокатом.
Интересно, что пресс-секретарь сервиса по аренде самокатов заявил, что самокаты их компании относятся к велосипедам, так как скорость движения принудительно ограничена 25 км/ч, а «номинальная максимальная мощность» самоката в режиме длительной нагрузки не превышает 180 Вт — это подтверждено заключением МАДИ.
Кроме того, в той же Казани инспекторы остановили водителя самоката, который был ранее лишен «прав». Электросамокат отвезли на спецстоянку, а суд приговорил гражданина к 100 часам обязательных работ. Другой житель столицы Татарстана от проверки на алкоголь отказался, а дополнительно выяснилось, что он также был лишен в/у. Суд назначил арест на десять суток.
Похожие решения судов былии в Красноярском и Краснодарском краях. Иначе говоря, ГИБДД явно усилила контроль за самокатчиками. Правда, по данным «Коммерсанта», в Москве инспекторы подобную практику не применяют — им, видимо, хватает нетрезвых автомобилистов и мотоциклистов, а самокатчиками заниматься просто лень.