Собянин рассказал, будет ли введен комендантский час и запрет движения автомобилей из-за коронавиируса

—Выбирать приходится меньшее из двух зол. Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более жесткие, более радикальные и более неприятные меры. Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи. А с другой стороны, — сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей, — говорится в свежей публикации на сайте «собянин.ру» от имени мэра Сергея Собянина.

— Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны, — добавляет градоначальник в том же тексте.

На самом же деле, никто в городе о карантинах и «тотальных локдаунах» из-за COVID-19 кроме самого мэра Собянина даже не заикается. На этом фоне упоминание им подобных «мер» стоит воспринимать как очень неприятный «звоночек».

Практика показывает, что если московские власти обещают в какой-то области не закручивать гайки в отношении жителей, то в ближапйшее время, скорее всего, именно это и сделают. Как было, например, в истории с расширением зоны платной парковки в центре города, добравшейся на данный момент в некоторых районах столицы аж практически до МКАД.