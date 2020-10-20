Адвокаты Ефремова рассчитывают смягчить приговор, предложив 2,4 млн. рублей семье водителя, погибшего в ДТП

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Новые защитники Михаила Ефремова — адвокаты Роман Филиппов и Петр Хархорин — предоставили Мосгорсуду, рассматривающему апелляционную жалобу по делу актера, положительную характеристику от администрации СИЗО-5, где он содержится. А еще выразили готовность лицедея выплатить семье погибшего в том злосчастном ДТП дополнительные 2,4 млн. рублей.

Иначе говоря, адвокаты делают все, чтобы Фемида скостила наказание Ефремову, осужденному на 8 лет заключения в колонии общего режима. Юристы предлагают выплатить по 800 000 рублей каждому из троих потерпевших.

Между тем, для уточнения вопроса о суммах компенсаций семье Сергея Захарова, а также для ознакомления с экспертизой на предмет нарушения погибшим Правил дорожного движения, суд принял решение о переносе процесса.

Не исключено, что после изучения всех обстоятельств дела, Мосгорсуд вынесет более мягкий вердикт в отношении арестанта Ефремова. В этом уверены и многочисленные поклонники артиста, оккупировавшие здание суда с плакатами, пропагандирующими невиновность «гражданина поэта».

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20 октября 2020
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