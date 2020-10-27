Россияне стали брать рекордные суммы по автокредитам

843 300 рублей — это сразу на 11,5% выше, чем было во втором квартале этого года. Абсолютный рекорд российского банковского рынка, установленный под занавес 2019-го, тоже оказался побит — в четвертом квартале прошлого года средний размер автокредита находился на уровне 842 600 рублей.

Впрочем, «средний размер» — величина достаточно спорная. Скажем, в Москве, чтобы приобрести машину, люди кредитуются на 1 271 300. Также больше миллиона рублей готовы занимать у банков жители Московской области и Санкт-Петербурга — сказываются более высокие доходы и потребности.

Естественно, некоторым россиянам не хватает финансов, чтобы обслуживать свои долги. Поэтому с 1 сентября в нашей стране действует упрощенная процедура банкротства. И портал «АвтоВзгляд» рассказывал, поможет ли нововведение «скинуть» тяжелую ношу автовладельцам.