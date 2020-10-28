Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Как рассказали «АвтоВзгляду» cпециалисты Fresh Auto, в Воронежской области главными хитами по итогам девяти месяцев оказались KIA Rio (продано 4% от всех проданных автомобилей Hyundai Solaris (2,6%) и Lada Vesta (1,6%). В среднем воронежцы покупали машины за 661 705 рублей.
В Волгограде наибольшим спросом пользовался Ford Focus (5,8%), который не смогли догнать те самые KIA Rio (3,5% от реализованных экземпляров) и Hyundai Solaris (2,9%). Интересно, что здесь средняя цена «бэушек» составила скромные 631 729 рублей.
В Минеральных водах среднерыночная цена автомобиля с пробегом достигает 737 406 рублей. Притом самыми востребованными автомобилями среди жителей Минеральных вод неожиданно оказались «народные» Lada Granta (4,3%), Volkswagen Polo (4,05%) и Hyundai Solaris (3,9%). Хотя за 700 000 вроде бы можно рассматривать совсем другие машины!
Особенный интерес представляют данные по Краснодарскому краю, где средний ценник ненового авто — 852 228 рублей. Да, самыми востребованными ожидаемо стали KIA Rio (4,2%) и Hyundai Solaris (3,7%), но третье место разделили не «бюджетники», а более дорогие и статусные Kia Cead и Toyota Camry (2,3% авто каждой модели).
На особом положении находится Москва, где средний чек за покупку секонд-хэнда составляет 1 425 934 рубля. За эти деньги москвичи интересуются такими моделями, как Nissan Murano (4%) и BMW 5-й серии (3,3%). Хотя замыкает тройку лидеров KIA Rio (2,6%), и это единственная схожесть между столицей и регионами…