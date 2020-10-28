Названы самые популярные подержанные автомобили в России

В Минеральных водах среднерыночная цена автомобиля с пробегом достигает 737 406 рублей. Притом самыми востребованными автомобилями среди жителей Минеральных вод неожиданно оказались «народные» Lada Granta (4,3%), Volkswagen Polo (4,05%) и Hyundai Solaris (3,9%). Хотя за 700 000 вроде бы можно рассматривать совсем другие машины!

Особенный интерес представляют данные по Краснодарскому краю, где средний ценник ненового авто — 852 228 рублей. Да, самыми востребованными ожидаемо стали KIA Rio (4,2%) и Hyundai Solaris (3,7%), но третье место разделили не «бюджетники», а более дорогие и статусные Kia Cead и Toyota Camry (2,3% авто каждой модели).

На особом положении находится Москва, где средний чек за покупку секонд-хэнда составляет 1 425 934 рубля. За эти деньги москвичи интересуются такими моделями, как Nissan Murano (4%) и BMW 5-й серии (3,3%). Хотя замыкает тройку лидеров KIA Rio (2,6%), и это единственная схожесть между столицей и регионами…