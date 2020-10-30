Пьяный аварийщик Ефремов решил отбывать срок в блатном месте

– Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными, — сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, посетившая актера.

Считается, что практически все заключенные, работающие в хозотряде следственного изолятора, освобождаются условно-досрочно. По мнению Литвинович, и Ефремов выйдет по УДО.

— В СИЗО-5 есть прекрасный зал, там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда, и Ефремов сможет выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр — пояснила ТАСС правозащитница.

По этой причине попасть в хозотряд СИЗО считается у отбывающих наказание либо большой удачей, либо результатом неформальных связей между друзьями, родственниками, адвокатам осужденного с высокими чинами пенитенциарной системы.Из-за этого практически всех отбывающих срок в хозотряде прочие сидельцы считают «блатными», а сам отряд — «блатным» местом.

Заметим, что вопрос — останется ли Ефремов в хозотряде СИЗО, решится после рассмотрения кассационной жалобы по его делу.