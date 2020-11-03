В Узбекистане будут платить пешеходам деньги за шаги

Поощрять активных пешеходов хотят денежные выплаты. Чтобы их получить, надо зарегистрироваться на сайте «Здоровый образ жизни» (который, правда, до сих пор не запущен). Гражданину, который за сутки прошел больше 10 000 шагов, на электронный кошелек зачислят 3000 сумов (около 23 рублей).

Дальше — интереснее. В течение месяца горожанин, может получить 300 000 сумов (2330 рублей), если нашагает больше всех остальных. Житель села имеет шансы заработать 500 000 сумов (4000 рублей). А абсолютному рекордсмену положен миллион сумов — это 7800 рублей! Интересно, готовы ли россияне отказаться от автомобилей и ставить рекорды по шагам за такие деньги?