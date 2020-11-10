Власти вводят коронавирусные QR-коды для поездок на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил очередной указ, продолжая «закручивать гайки» горожанам под флагом борьбы с коронавирусом. Видимо, мэра напугала цифра в почти 6900 заболевших жителей столицы, принесенная ему статистикой 9-го ноября. И на следующий день, 10-го ноября, он ответил на нее залпом новых ограничений и мер тотального контроля для горожан в своем указе №107-УМ.
Характерно, что в этот день заболевших оказалось сразу на 1000 меньше — 5902 человек. Но несмотря на это, указ все равно вышел — градоначальнику тоже, надо полагать, не нравится «писать в стол». Самая главная часть указа прямо касающаяся миллионов горожан, идет отнюдь не первым и даже не вторым-третьим номером. Наиболее смачное кроется в пункте 8.5.
В нем говорится следующее: «Установить, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно… организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 6 настоящего указа».
Другими словами, поход на работу с 13-го ноября будет сопровождаться получением специального QR-кода. Примерно такой порядок был недавно введен из-за COVID-19 для посещения ресторанов и ночных развлекательных заведений. Туда без регистрации и QR-кода просто не пускают. Получается, что и на работу без QR через два дня уже не попадешь.
Чем не возвращение «весенней» системы цифровых пропусков в Москве? По сути то же самое, только в профиль. Ведь все же знают, что означает слово «рекомендуется» в чиновничьем лексиконе. Лингвистика тут проста: «ограничение проезда» в переводе на русский следует читать, как полное перекрытие проезжей части, «хлопок газа» — взрыв, из-за которого пол-дома остаются без квартир, «жесткая посадка» означает, что летательный аппарат — вдребезги, и так далее.
С «рекомендациями» мэра ситуация, скорее всего, будет обстоять примерно так же. И придется москвичам, кого еще не загнали на «удаленку», вспоминать наработанные за время весеннего коронавирусного карантина навыки оформления «цифровых аусвайсов». Если ориентироваться на текст собянинского указа, то и для посещения ближайшей «пятерочки-магнита-ашана» тоже потребуется оформить QR-код. Магазины же в помещениях находятся…