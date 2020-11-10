Власти вводят коронавирусные QR-коды для поездок на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил очередной указ, продолжая «закручивать гайки» горожанам под флагом борьбы с коронавирусом. Видимо, мэра напугала цифра в почти 6900 заболевших жителей столицы, принесенная ему статистикой 9-го ноября. И на следующий день, 10-го ноября, он ответил на нее залпом новых ограничений и мер тотального контроля для горожан в своем указе №107-УМ.

Характерно, что в этот день заболевших оказалось сразу на 1000 меньше — 5902 человек. Но несмотря на это, указ все равно вышел — градоначальнику тоже, надо полагать, не нравится «писать в стол». Самая главная часть указа прямо касающаяся миллионов горожан, идет отнюдь не первым и даже не вторым-третьим номером. Наиболее смачное кроется в пункте 8.5.

В нем говорится следующее: «Установить, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно… организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 6 настоящего указа».