МВД разрешит управлять автомобилем с 17 лет

Сейчас водительское удостоверение категории В выдают только лицам старше 18 лет, хотя экзамены можно сдать и годом ранее. В министерстве считают, что за год подросток может растерять навыки вождения, поэтому предлагают действовать так: пускай 17-летние водители ездят за рулем, но при условии, что рядорм будет сидеть «водитель-наставник».

Требования к «наставникам» обещают прописать отдельно. Но факт остается фактом: МВД хочет, чтобы россияне начинали копить водительский стаж как можно раньше. Такая практика применяется во многих странах, притом молодые автомобилисты ездят почти без аварий.

Вообще, в последнее время сферу дорожного движения терзают постоянными реформами. Так, РосдорНИИ по заказу Минтранса подготовил проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения пешеходов. По новому ГОСТу движение машин по городским улицам превратится в преодоление полосы препятствий, считает портал «АвтоВзгляд».