Омские власти отдали старые машины медикам, заказав себе новые

Фото: omskzdes.ru.
В середине октября губернатор Омской области Александр Бурков распорядился передать медицинским учреждениям региона несколько автомобилей из автопарка регионального Правительства. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», после этого «широкого жеста» омские власти поспешили закупить свежую партию машин для собственных нужд.

Потратив из регионального бюджета 52 900 000 рублей, чиновники хотят приобрести 37 автомобилей: то есть каждый экземпляр будет стоить региону 1 430 000 рублей. Притом скромностью здесь даже не пахнет! В перечне закупок значатся 14 недешевых седанов Toyota Camry. Более того, во властных коридорах решили, что негоже тратить бюджетные средства на скромные моторы и базовые комплектации — надо брать 2,5-литровые движки и версию Prestige Safety! Ну, чтобы «как себе».

Также омским властям остро необходимы три KIA К5 и три Nissan Terrano, а вот марки и модели остальных машин в документации к аукционам столь явно не прописаны.

Между тем, в Омской области явно хватает других проблем, кроме устаревшего автопарка областного Правительства… Регион находится на пороге демографической ямы, которая вызвана не только высокой смертностью при низкой рождаемости, но и солидным оттоком населения. То есть люди бегут из области, считая ее бесперспективной для жизни! В такой ситуации чиновникам вместо свежих иномарок стоило бы потратить деньги на другие закупки.

Но есть одно серьезное «но»: как отмечает tayga.info, приобретение конкретных машин стало возможным «с разрешения Министерства промышленности и торговли России». То есть номенклатуру на местах сверху «прикрыли» старшие товарищи из дома на Пресненской набережной.

В связи с этим возникает вопрос. А не случайно ли прежние автомобили передали омским медикам? Скорее всего, чтобы не списывать древний автохлам, его как раз и рассовали по лечебным учреждениям. Получилось и чиновничьи гаражи расчистить, и попиариться как следует. Но это лишь наше скромное предположение, и хочется верить, что власти региона порядочнее, чем нам кажется.

Продолжая тему скандалов. Эксперты движения «Синие ведерки» раскрыли очередной способ мошенничества на дороге: глубокой ночью мошенники специально кладут на проезжую часть большой камень. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, в чем заключается схема нового «развода».

коррупция, скандал
16 ноября 2020
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