Омские власти отдали старые машины медикам, заказав себе новые

Потратив из регионального бюджета 52 900 000 рублей, чиновники хотят приобрести 37 автомобилей: то есть каждый экземпляр будет стоить региону 1 430 000 рублей. Притом скромностью здесь даже не пахнет! В перечне закупок значатся 14 недешевых седанов Toyota Camry. Более того, во властных коридорах решили, что негоже тратить бюджетные средства на скромные моторы и базовые комплектации — надо брать 2,5-литровые движки и версию Prestige Safety! Ну, чтобы «как себе».

Также омским властям остро необходимы три KIA К5 и три Nissan Terrano, а вот марки и модели остальных машин в документации к аукционам столь явно не прописаны.

Между тем, в Омской области явно хватает других проблем, кроме устаревшего автопарка областного Правительства… Регион находится на пороге демографической ямы, которая вызвана не только высокой смертностью при низкой рождаемости, но и солидным оттоком населения. То есть люди бегут из области, считая ее бесперспективной для жизни! В такой ситуации чиновникам вместо свежих иномарок стоило бы потратить деньги на другие закупки.

Но есть одно серьезное «но»: как отмечает tayga.info, приобретение конкретных машин стало возможным «с разрешения Министерства промышленности и торговли России». То есть номенклатуру на местах сверху «прикрыли» старшие товарищи из дома на Пресненской набережной.

В связи с этим возникает вопрос. А не случайно ли прежние автомобили передали омским медикам? Скорее всего, чтобы не списывать древний автохлам, его как раз и рассовали по лечебным учреждениям. Получилось и чиновничьи гаражи расчистить, и попиариться как следует. Но это лишь наше скромное предположение, и хочется верить, что власти региона порядочнее, чем нам кажется.

Продолжая тему скандалов. Эксперты движения «Синие ведерки» раскрыли очередной способ мошенничества на дороге: глубокой ночью мошенники специально кладут на проезжую часть большой камень. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, в чем заключается схема нового «развода».