Мэр провинциального городка сложил полномочия, попавшись на пьяном вождении

Александр Черняк стал главной двухтысячного Калачинска летом этого года, но из-за скандала написал заявление об увольнении по собственному желанию. Теперь отставку должен принять калачинский городской совет. И это редкий случай, когда чиновник не пытается прикрыться своим статусом! Более того, случаи, когда общественный проступок заканчивался для представителя власти отставкой, можно пересчитать буквально по пальцам.

Другой пример поведения власть придержащих пришел из той же Омской области. В середине октября губернатор региона Александр Бурков распорядился передать медицинским учреждениям региона несколько автомобилей из автопарка Правительства. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», после этого «широкого жеста» омские власти поспешили закупить свежую партию машин для собственных нужд.