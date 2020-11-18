Как очередные коронавирусные ограничения отразились на московских таксистах

Как рассказали «АвтоВзгляду» в пресс-службе популярного сервиса «Ситимобил», реже всего услугами такси в столице стали пользоваться после 12 часов ночи, а также по выходным.

Напомним, что указом мэра Сергея Собянина в Первопрестольной введены ограничения режима работы ресторанов, баров и других развлекательных заведений. Именно поэтому многие пользователи такси отказались от ночных поездок в клубы и кафе.

Между тем, в дневное время наоборот — спрос на таксомоторы колоссально вырос. В среднем с 12 часов агрегатор наблюдает повышенную активность: в некоторые дни число поездок увеличилось аж на 150%.

Кстати, согласно другому опросу пассажиров такси, 42% россиян вообще стали отказываться от поездок, чтобы самоизолироваться дома. Во всяком случае, такая картина наблюдалась в День народного единства.