Депутаты предложили штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, депутат от «Единой Росси», не стал перенапрягать свою фантазию и предложил в качестве личного вклада в пресловутое законотворчество фактически ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч!

Действующее законодательство не предусматривает санкций за езду на 20 км/ч быстрее установленного уровня. Этим пользуется подавляющее большинство 50-миллионной армии российских автомобилистов, чаще всего передвигаясь по дорогам со скоростью в пределах нештрафуемого плимита и не совершая при этом никаких аварий.

— Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, уже является нарушителем ПДД. Cамым большим фактором во всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости. Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим, — поделился г-н Васильев своими гениальными соображениями с агентством «Москва».