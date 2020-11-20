Депутаты предложили штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, депутат от «Единой Росси», не стал перенапрягать свою фантазию и предложил в качестве личного вклада в пресловутое законотворчество фактически ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч!
Действующее законодательство не предусматривает санкций за езду на 20 км/ч быстрее установленного уровня. Этим пользуется подавляющее большинство 50-миллионной армии российских автомобилистов, чаще всего передвигаясь по дорогам со скоростью в пределах нештрафуемого плимита и не совершая при этом никаких аварий.
— Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, уже является нарушителем ПДД. Cамым большим фактором во всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости. Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим, — поделился г-н Васильев своими гениальными соображениями с агентством «Москва».
Напомним, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев, человек, который, надо полагать, «собаку съел» на практических вопросах безопасности, недавно в очередной раз подтвердил, что его ведомство не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с существующих 20 км/ч. Поскольку, по его словам, основные причины аварийности на дорогах связаны не с нарушениями скоростного режима как таковыми, а с повсеместными проблемами дорожного обустройства, инфраструктуры и организации движения.
Можно было бы не обращать внимания на потуги некого депутата от ЕР заработать себе сомнительный публичный капиталл на беспроигрышной ниве «закручивания гаек» для автомобилистов. Но по странному совпадению, одновременно небезызвестный Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) предал огласке результаты своего опороса, по результатам которого можно решить, что большинство жителей России просто мечтают, чтобы наказания для водителей за нарушения ПДД были увеличены.
Согласно данным ФОМ, публикуемым «Интерфаксом», среди опрошенных водителей за введение более жестких мер за нарушения ПДД выступают 40% респондентов, а из числа пешеходов такую позицию занимают две трети опрошенных — 65%. Вот вам и «большинство» формально нарисовалось.
По данным того же опроса, 60% водителей уверены, что ужесточение наказаний водителей за нарушения ПДД никак не изменит динамику ДТП в стране. Такую же позицию занимают 32% пешеходов. Результаты опроса выглядят вполне весомо. Но ровно до того момента, когда выясняется, что столь мощные выводы ФОМ делает на основании общения всего лишь с 1000 неизвестно каким образом отобранных респондентов.
Но это же не главное, правда? Главное — громко озвученный в СМИ вывод, дающий единомышленникам Александра Васильева некую базу для криков о необходимости всяческих ужесточений для автомобилистов.