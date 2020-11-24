В России — эпидемия автомобильных краж: тащат абсолютно все

Фото: maikop.bezformata.com.
Похоже, что «коронакризис» спровоцировал очередную волну автомобильных краж. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сотрудники полиции «на местах» получают соответствующие «сигналы» чуть ли не каждый день.

Вот несколько последних примеров, собранных из отчетов региональных отделов МВД. В Хакасии 18-летний молодой человек украл аккумляторы из четырех автомобилей: кражи принесли воришке 12 000 рублей. В Иваново за одну ночь злоумышленники оставили без номеров больше трех десятков машин. В Казани будут судить молодежь за серию краж из машин, а предприимчивый мариец ездил в столицу Татарстана, чтобы сливать топливо из грузовиков. На Дальнем Востоке нашей страны — всплеск угонов…

Как минимум, это значит, что россиянам надо бдительнее следить за своим транспортом. То есть не оставлять ценные вещи в салоне, а также потратиться на сигнализацию (но тут главное услышать ночью, что охранная система сработала.)

Незадолго до этого портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в нашей стране начали массово воровать катализаторы из автомобилей. Притом охотников за этим источником драгметаллов становится все больше.

А вот для жителя соседней Белоруссии желание поживиться за чужой счет закончилось курьезом. В поисках легкой наживы мужчина забрался в тонированный микроавтобус, где сидел наряд омоновцев.

угон, угоны, автоуголовка, уголовный кодекс, скандал
24 ноября 2020
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