В России — эпидемия автомобильных краж: тащат абсолютно все

Вот несколько последних примеров, собранных из отчетов региональных отделов МВД. В Хакасии 18-летний молодой человек украл аккумляторы из четырех автомобилей: кражи принесли воришке 12 000 рублей. В Иваново за одну ночь злоумышленники оставили без номеров больше трех десятков машин. В Казани будут судить молодежь за серию краж из машин, а предприимчивый мариец ездил в столицу Татарстана, чтобы сливать топливо из грузовиков. На Дальнем Востоке нашей страны — всплеск угонов…

Как минимум, это значит, что россиянам надо бдительнее следить за своим транспортом. То есть не оставлять ценные вещи в салоне, а также потратиться на сигнализацию (но тут главное услышать ночью, что охранная система сработала.)

Незадолго до этого портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в нашей стране начали массово воровать катализаторы из автомобилей. Притом охотников за этим источником драгметаллов становится все больше.

А вот для жителя соседней Белоруссии желание поживиться за чужой счет закончилось курьезом. В поисках легкой наживы мужчина забрался в тонированный микроавтобус, где сидел наряд омоновцев.