В России появилась доставка еды прямо в машину

Как это работает. Приехав на заправку, водитель открывает в мобильном приложении раздел «Еда на АЗС», выбрает и оплачивает нужное, а затем, указав номер своей машины, ждет, когда сотрудник АЗС принесет заказ. Как правило, весь процесс занимает не больше 5 минут.. Такая опция уже работает на 100 станциях брендов BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и области, но вскоре станет доступна и в других сетях и регионах.

Вообще, «Яндекс» активно развивает свои сервисы. Как рассказывал портал «АвтоВзгляд», у бесконтактной оплаты на АЗС появились новые преимущества, так как сервис «Яндекс.Заправки» отныне интегрирован в фирменную подписку «Плюс».

Притом в последнее время российские водители массово переходят на бесконтактную оплату на АЗС. У тех же «Яндекс.Заправок» количество оплат топлива в третьем квартале достигло 100 000 в день — с июля по сентябрь клиенты воспользовались сервисом 7 млн раз, что на 61% больше, чем годом ранее.