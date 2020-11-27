В России готовят амнистию для «армянских номеров»

Напомним предысторию: ввозить машины из Армении в Россию беспошлинно можно, а вот пользоваться ими тут без уплаты таможенных платежей разрешено лишь гражданам Армении. До недавнего времени на это никто не обращал внимания. Но летом начались облавы ГИБДД. Если патрульный ДПС выясняет, что за рулем россиянин, ему выписывают штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.3 КоАП, а машину, как не имеющую российских госномеров, отправляют на штрафстоянку.

В итоге, владельцу транспортного средства ничего не остается, как растаможивать его. Второй вариант (не совсем легальный) — продать автомобиль по запчастям. Однако Общественная палата России сейчас занимается подготовкой рекомендаций для правительства и Госдумы, в которых будут прописаны другие возможные варианты развития событий.

Сразу отметим: финального документа пока нет. Среди вариантов — разрешить россиянам ставить на учет ввезенные из Армении машины, изменив правила регистрации. Также общественники предлагают ввести мораторий на перемещение техники на штрафстоянку, или — вообще ввести пониженные таможенные ставки.

По мнению портала «АвтоВзгляд», в этой ситуации вряд ли стоит ждать полноценной амнистии, ведь люди обманули государство, не оплатив таможенные пошлины. И менять ставки ради отдельной категории автомобилистов (особенно в условиях дефицита бюджета) никто не захочет.

А еще власти могут окончательно перекрыть тоненький ручеек «чистокровных иномарок». Чиновники… опять хотят повысить ставки «утилизационной дани». Во всяком случае, об этом говорят источники из правительства. Портал «АвтоВзгляд» раскрыл подробности.