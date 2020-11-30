Где искать подработку на автомобиле?

Лед на лужах и первый снежок на крышах толсто намекают на приближение Нового года. Только вот состояние бюджета подсказывает, что веселье будет не самым хлебосольным. Но исправить положение таким образом вряд ли удастся: надо затягивать пояса. Проще говоря, искать дополнительные источники дензнаков.
Сначала нужно оценить, что имеем: время есть, силы есть, машина есть. Уже немало! Теперь нужно сформулировать свои потребности и возможности. И вот в этом моменте у большинства соотечественников возникают сложности: что написать в графе поиска, чтобы получить нужную вакансию?
Однако вешать нос рано: есть верный способ найти стабильную работу или подработку недалеко от дома, да еще и с подходящим графиком. Большое количество крупных компаний, небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей размещают вакансии на «Авито Работа». Многие предлагают весьма удобный принцип сотрудничества: разные графики, разные формы оплаты — можно даже найти вакансии с ежедневной оплатой или даже почасовой.
Например, владелец токарного цеха Виталий Ефимов, которому требовался сотрудник на развоз готовой продукции, поделился опытом: «У меня совсем небольшое предприятие, трое наемных сотрудников, но мы уже не справляемся. Раньше я сам отвозил готовые изделия, но сейчас встал к станку. Поэтому решил взять водителя с машиной, но не на полный день — дорого. Почасовая оплата и компенсация горючего. Сотрудника нашел на „Авито Работе“: договорились, что Сергей приезжает после своей основной работы в 6 часов и часть продукции развозит вечером, часть — утром. Если сойдемся характерами, а заказы продолжат расти, предложу полноценную работу».
Другой пример — Глеб Романов, столяр, искал работника с машиной под проект: «Перед новым годом мне удалось заполучить большой заказ на деревянные игрушки, но сотрудников у меня сейчас нет — все сам, так что нужен был человек, который и за материалами съездит, и „пробники“ отвезет, и за станками, если надо, посмотрит. Искал себе помощника, но с уговором, что на один месяц, и расчет — как сдадим заказ. Нашел на „Авито“, сдружились, договорились, что продолжим сотрудничество в новом году».
Статистика подсказывает, что в третьем квартале 2020 года запрос на водителей в Москве вырос на 17%. Причем самый востребованный — именно обладатель водительского удостоверения категории B, которое есть у многих. Всего же на «Авито» уже сегодня размещено 420 000 вакансий и зарегистрировано 1 300 000 работодателей. Более того, сервис позволяет найти работу не только по профессии, но и по району проживания.
Но главный плюс «Авито» — понятный и очень простой механизм поиска. Не нужно заполнять сложные формы, искать и разбираться: через поисковой запрос можно найти подработку на искомых условиях и за несколько кликов. Хоть с компьютера, хоть со смартфона — разницы нет. Индивидуальным предпринимателям, например, большой штат сотрудников не требуется, поэтому высока вероятность не только пройти собеседование прямо по телефону, но и сразу поговорить с «главным», узнать конкретику и договориться об оплате. Более того, на работу чаще всего выходить нужно будет уже завтра.
Месяц, что остался до Нового года, можно провести с пользой, заработав не только на новогодние подарки, но и на все выходные. Чтобы праздничным морозным утром, проснувшись с хорошим настроением, осознать: новая машина, как и уютный домик на любимой даче — вполне достижимые цели. Главное — захотеть.