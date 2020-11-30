Где искать подработку на автомобиле?

Лед на лужах и первый снежок на крышах толсто намекают на приближение Нового года. Только вот состояние бюджета подсказывает, что веселье будет не самым хлебосольным. Но исправить положение таким образом вряд ли удастся: надо затягивать пояса. Проще говоря, искать дополнительные источники дензнаков.

Сначала нужно оценить, что имеем: время есть, силы есть, машина есть. Уже немало! Теперь нужно сформулировать свои потребности и возможности. И вот в этом моменте у большинства соотечественников возникают сложности: что написать в графе поиска, чтобы получить нужную вакансию?

Однако вешать нос рано: есть верный способ найти стабильную работу или подработку недалеко от дома, да еще и с подходящим графиком. Большое количество крупных компаний, небольших предприятий и индивидуальных предпринимателей размещают вакансии на «Авито Работа». Многие предлагают весьма удобный принцип сотрудничества: разные графики, разные формы оплаты — можно даже найти вакансии с ежедневной оплатой или даже почасовой.

Например, владелец токарного цеха Виталий Ефимов, которому требовался сотрудник на развоз готовой продукции, поделился опытом: «У меня совсем небольшое предприятие, трое наемных сотрудников, но мы уже не справляемся. Раньше я сам отвозил готовые изделия, но сейчас встал к станку. Поэтому решил взять водителя с машиной, но не на полный день — дорого. Почасовая оплата и компенсация горючего. Сотрудника нашел на „Авито Работе“: договорились, что Сергей приезжает после своей основной работы в 6 часов и часть продукции развозит вечером, часть — утром. Если сойдемся характерами, а заказы продолжат расти, предложу полноценную работу».