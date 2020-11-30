В Туркмении штрафуют водителей за черные детали на автомобилях

Фото: Mazda.
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично распорядился, чтобы на автомобилях жителей страны не было элементов черного цвета. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», контроли­ровать исполнение этого странного поручения будет местный министр МВД Мамметхан Чакыев.

Известный факт: президент Туркмении очень не любит черный. Поэтому два года внутри страны существует запрет на эксплуатацию автомобилей черного и просто темных оттенков. В 2018 году, когда новое «правило» только начало действовать, дорожная полиция стала останавливать на дорогах машины всех цветов, кроме белого, и отправлять их на штрафстоянки.

При этом документального запрета на темные машины не было, поэтому полицейские сами решали и решают, какое авто надо отправлять на перекраску. При этом особо несговор­чивых авто­владельцев наказывают по статье «Ненадлежащий вид авто­мобиля» на 100 манатов (это 4 400 рублей).

По большому счету, в южной стране антрацитовые авто никогда не пользовались спросом. А после негласного запрета почти весь автопарк страны стал поголовно белым… Однако теперь появилось новое требование: теперь полиция требует, чтобы решетки и молдинги тоже были выкрашены… в белый!

Как уточняют тамошние СМИ, о нелепом нововведении водителей начали предупреждать несколько недель назад, требуя покрыть светлой эмалью все без исключения темные детали кузова. А сейчас на автомобилистов начали накладывать первые штрафы все по той же статье «Ненадлежащий вид авто­мобиля»…

У нас, как известно, нет никаких запретов на окраску транспорта. И портал «АвтоВзгляд» рассказывал, машину какого цвета можно продать с большей выгодой. А еще мы выясняли, что вреднее для кузова машины — зимние реагенты или летние насекомые.

И продолжая тему Туркменистана: в Ашхабаде столичная полиция некоторое время назад останавливала женщин за рулем, ппочле чего дам под любым предлогом лишали водительских удостоверений. Но действует ли такая практика сейчас, нам неизвестно.

штрафы, ПДД, произвол ГАИ, дорога, скандал
30 ноября 2020
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