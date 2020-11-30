В Туркмении штрафуют водителей за черные детали на автомобилях

Известный факт: президент Туркмении очень не любит черный. Поэтому два года внутри страны существует запрет на эксплуатацию автомобилей черного и просто темных оттенков. В 2018 году, когда новое «правило» только начало действовать, дорожная полиция стала останавливать на дорогах машины всех цветов, кроме белого, и отправлять их на штрафстоянки.

При этом документального запрета на темные машины не было, поэтому полицейские сами решали и решают, какое авто надо отправлять на перекраску. При этом особо несговор­чивых авто­владельцев наказывают по статье «Ненадлежащий вид авто­мобиля» на 100 манатов (это 4 400 рублей).

По большому счету, в южной стране антрацитовые авто никогда не пользовались спросом. А после негласного запрета почти весь автопарк страны стал поголовно белым… Однако теперь появилось новое требование: теперь полиция требует, чтобы решетки и молдинги тоже были выкрашены… в белый!

Как уточняют тамошние СМИ, о нелепом нововведении водителей начали предупреждать несколько недель назад, требуя покрыть светлой эмалью все без исключения темные детали кузова. А сейчас на автомобилистов начали накладывать первые штрафы все по той же статье «Ненадлежащий вид авто­мобиля»…

У нас, как известно, нет никаких запретов на окраску транспорта. И портал «АвтоВзгляд» рассказывал, машину какого цвета можно продать с большей выгодой. А еще мы выясняли, что вреднее для кузова машины — зимние реагенты или летние насекомые.

И продолжая тему Туркменистана: в Ашхабаде столичная полиция некоторое время назад останавливала женщин за рулем, ппочле чего дам под любым предлогом лишали водительских удостоверений. Но действует ли такая практика сейчас, нам неизвестно.