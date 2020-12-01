«Пьяный аварийщик» Михаил Ефремов пропал по пути на «зону»

Похоже, спектакль продолжается. Осужденный Ефремов до места отбывания наказания, назначенного судом, так и не доехал, таинственным образом растворившись по этапу. Как такое возможно?

По словам ефремовского адвоката, «возможно он находится в пути». И удивляться тут, в общем-то, нечему. Как известно, заключенные в ходе этапирования в «зону» порой проводят в поездах и транзитных тюрьмах по несколько недель. Для ФСИН — это обычная практика.

Как правило, препятствиями для своевременной отправки арестантов становятся технически-организационные «канцелярские» сложности, а также вопросы логистики. Чаще всего «зеков» развозят по «лагерям» не в одиночку, а собрав сразу нескольких арестантов. К тому же, для их транспортировки не выделяются отдельные поезда — вагоны с осужденными цепляют к обычным железнодорожным составам, следующим по своим направлениям согласно штатному расписанию.

Да что там говорить, если и автомобили службы исполнения наказаний «ходят» через пень колоду. Во-первых, «автозаков» банально не хватает, а во-вторых, изрядно истаскавшиеся «Газели» и «Камазы» постоянно в ремонте.

Поэтому к гадалке не ходи — Ефремов находится в «транзите», и рано или поздно порадует своим визитом администрацию ИК-4 по Белгородской области.