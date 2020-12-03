Печальная стабильность: половина автозаправок в столице продолжает «химичить» с недоливами

В ноябре эксперты АНО «Мониторинг АЗС», при поддержке ГК «Монтранс» проверили 101 заправку столичного региона. Число АЗС, которые недоливают топливо, увеличилось по сравнению с октябрем на 20 заправок. В среднем недолив составил 0,86%.

– Мы связываем эти недоливы со снижением температуры топлива и ростом погрешности топливораздаточных колонок, то есть он скорее носит технический характер, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и участник исследовательского проекта Петр Шкуматов. — Колонки калибруют и поверяют в диапазоне температур от +15 до +25 градусов, а в ноябре средняя температура топлива гораздо ниже. Это и может приводить к большему разбросу. Тем не менее, самый заметный недолив бензина на АЗС составил 10,26%, что невозможно объяснить никакими температурными колебаниями. Также зафиксированы системные проблемы с объемом отпускаемого топлива на крупной сети заправок, данные о которой отправлены в Росстандарт.

Что касается качества бензина (измерялось псевдооктановое число), то в ноябре возникли вопросы лишь к одной АЗС из 101 проверенной, что представляет лучший результат за все время проведения ОНФ мониторинга заправочных станций…