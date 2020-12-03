Печальная стабильность: половина автозаправок в столице продолжает «химичить» с недоливами

В ноябре эксперты АНО «Мониторинг АЗС», при поддержке ГК «Монтранс» проверили 101 заправку столичного региона. Число АЗС, которые недоливают топливо, увеличилось по сравнению с октябрем на 20 заправок. В среднем недолив составил 0,86%.
– Мы связываем эти недоливы со снижением температуры топлива и ростом погрешности топливораздаточных колонок, то есть он скорее носит технический характер, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и участник исследовательского проекта Петр Шкуматов. — Колонки калибруют и поверяют в диапазоне температур от +15 до +25 градусов, а в ноябре средняя температура топлива гораздо ниже. Это и может приводить к большему разбросу. Тем не менее, самый заметный недолив бензина на АЗС составил 10,26%, что невозможно объяснить никакими температурными колебаниями. Также зафиксированы системные проблемы с объемом отпускаемого топлива на крупной сети заправок, данные о которой отправлены в Росстандарт.
Что касается качества бензина (измерялось псевдооктановое число), то в ноябре возникли вопросы лишь к одной АЗС из 101 проверенной, что представляет лучший результат за все время проведения ОНФ мониторинга заправочных станций…
В целом же по итогам исследования можно сделать вывод, что розничный рынок автомоторного топлива в Москве и Подмосковье по-прежнему является одним из самых беспроблемных как с точки зрения недолива, так и с точки зрения качества топлива.
Положительный момент для автомобилистов Москвы и области связан с ценами на бензин. За ноябрь 2020 года, по данным мониторинга ОНФ, средняя розничная цена 1 литра бензина марки АИ-92 в столичном регионе подросла всего на три копейки относительно прошлого месяца и составила 43,3 рубля.
Напомним, что за все время работы проекта активисты провели более 500 тестов, что делает данный мониторинг самым масштабным исследованием регионального рынка топлива за последние годы. При этом все полученные в ходе исследований материалы направляются в Росстандарт для дальнейшего изучения и принятия мер к нарушителям.