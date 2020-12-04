Компания Hyundai пошла войной на контрафактые запчасти

И поскольку контрафакт в России имеет многовековую историю, его привычно рассматривают не как аномалию, а как традицию. А современность добавила к общепринятым упражнениям с подделками еще и официальных производителей: днем они впускают легальную продукцию, а когда стемнеет — тот же товар, но для себя и личного обогащения.

Подделка и контрафакт не тождественны. Но для потребителя это значения не имеет, поскольку главная выгода нелегального товара — цена. Она ниже оригинала, а верить в долговечность честного продукта официальные дилеры и представительства отучили нас давно. Все одинаково плохое, некачественное, неправильное, но одно — дороже, а другое — дешевле.

Поэтому любая громкая кампания по борьбе с контрафактом, подделками и не растаможенным грузом воспринимается не как битва за качество нашей жизни, а как вражеские происки против кошелька и удешевления невыносимой услуги, запчасти, товара. Нам уже мало что по карману, но мы латаем дыры, чиним автомобили, держимся на плаву, поскольку пока имеем возможность купить дешевле оригинала близкий по сути и свойствам аналог. А борьбу мы не любим. Она никого не выводит на чистую воду, никогда не побеждает, не меняет товарное наполнение и лишь делает нужное дороже и недоступнее.