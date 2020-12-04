Компания Hyundai пошла войной на контрафактые запчасти

И поскольку контрафакт в России имеет многовековую историю, его привычно рассматривают не как аномалию, а как традицию. А современность добавила к общепринятым упражнениям с подделками еще и официальных производителей: днем они впускают легальную продукцию, а когда стемнеет — тот же товар, но для себя и личного обогащения.
Подделка и контрафакт не тождественны. Но для потребителя это значения не имеет, поскольку главная выгода нелегального товара — цена. Она ниже оригинала, а верить в долговечность честного продукта официальные дилеры и представительства отучили нас давно. Все одинаково плохое, некачественное, неправильное, но одно — дороже, а другое — дешевле.
Поэтому любая громкая кампания по борьбе с контрафактом, подделками и не растаможенным грузом воспринимается не как битва за качество нашей жизни, а как вражеские происки против кошелька и удешевления невыносимой услуги, запчасти, товара. Нам уже мало что по карману, но мы латаем дыры, чиним автомобили, держимся на плаву, поскольку пока имеем возможность купить дешевле оригинала близкий по сути и свойствам аналог. А борьбу мы не любим. Она никого не выводит на чистую воду, никогда не побеждает, не меняет товарное наполнение и лишь делает нужное дороже и недоступнее.
BMW и Toyota — многолетние ветераны контрафактных битв. Годами они пытаются перекрыть границы, каналы, поставки, и добиться 100% контроля над рынком запчастей, чтоб ни один человек в России не покупал ни гайку, ни болт, ни шайбу в обход, обретая все с официального склада и по цене очевидной несправедливости. Но за годы сражений ожидаемого успеха они пока не достигли.
Теперь войну контрафакту объявила Hyundai. Мы нищаем, автомобили и запчасти Hyundai, как и других брендов, дорожают. И тормозные колодки, фильтры, втулки и стойки давно делают всем миром, не спрашивая корейцев. Это позволяет нам как-то передвигаться на Hyundai.
Теперь же нас защитят, а каждую запчасть украсят двухслойным стикером с уникальным кодом. Лежа под домкратом в луже, отвернув ржавые гайки колеса, разжав хватку суппорта, мы сможем отскоблить скретч-слой и проверить открывшиеся цифры через специальный корейский сайт. Хотя сам внушительный ценник послужит не менее достоверным подтверждением подлинности.
В журнале «Нива» 151 год тому назад были очень похожие способы проверки — в нужном углу этикетки высмотреть правильные подсказки, после чего с облегчением воспользоваться оригиналом, заплатив правильную цену.