Автомобиль в пакетике, как способ борьбы с коронавирусом

Хотя наблюдательные люди вспомнят железнодорожные вагоны для перевозки машин, автовозы и белые чехлы на дорогих автомобилях, под которыми еще не проданный товар развозят по дилерским центрам, все это не совсем упаковка. Настоящую же упаковку для авто придумали в Индии.
В этой стране, где несмотря на старания ВОЗ полыхают эпидемии пугающих болезней, к модному коронавирусу отнеслись серьезно и первым делом прекратили всякую торговлю новыми автомобилями. И с весны держали непривычную цифру продаж, обескураживающую все ассоциации автомобильного ритейла в мире — ноль проданных машин, ни одного автомобиля потребителю, все шоу-румы на замке.
Сейчас, когда постепенно населению разрешают дышать, продажи автомобилей возобновляются, но в шоу-румы народ заходить остерегается, даже несмотря на предписанный религиями фатализм. Поэтому местный производитель Тата предложил запуганным клиентам не только покупку через интернет и доставку на дом, но и… пакетирование четырехколесного товара.
Процедура выглядит трудоемкой, но многообещающей. Автовоз доставляет будущую покупку к дилеру, где на машину наваливается бригада дезинфекторов. Автомобиль старательно обеззараживают и… упаковывают в огромный целлофановый пакет.
Внутри пакета создается избыточное давление, дабы ни один враждебный микроб не проник внутрь стерильного пространства. Далее покупатель, собрав в кулак волю, надев ОЗК и противогаз, приходит за покупкой сам, вскрывая стерильную среду и делая вдох стерильного воздуха с ароматом свежего пластика, либо пакет доставляют на дом, где под ритуал освящения автомобиль извлекают из утробы.
Пока обсуждался вариант упаковки, было предложение не избыточного давления, а вакуума. Отказались от него лишь потому, что в сморщенном пакете машина будет выглядеть менее презентабельно, чем в красивом мешке.