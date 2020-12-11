Автомобиль в пакетике, как способ борьбы с коронавирусом

Хотя наблюдательные люди вспомнят железнодорожные вагоны для перевозки машин, автовозы и белые чехлы на дорогих автомобилях, под которыми еще не проданный товар развозят по дилерским центрам, все это не совсем упаковка. Настоящую же упаковку для авто придумали в Индии.

В этой стране, где несмотря на старания ВОЗ полыхают эпидемии пугающих болезней, к модному коронавирусу отнеслись серьезно и первым делом прекратили всякую торговлю новыми автомобилями. И с весны держали непривычную цифру продаж, обескураживающую все ассоциации автомобильного ритейла в мире — ноль проданных машин, ни одного автомобиля потребителю, все шоу-румы на замке.

Сейчас, когда постепенно населению разрешают дышать, продажи автомобилей возобновляются, но в шоу-румы народ заходить остерегается, даже несмотря на предписанный религиями фатализм. Поэтому местный производитель Тата предложил запуганным клиентам не только покупку через интернет и доставку на дом, но и… пакетирование четырехколесного товара.