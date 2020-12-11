Российские беспилотники научились доставлять еду

В Москве воспользоваться «роботизированной доставкой» можно только внутри делового квартала «Белая площадь» возле метро «Белорусская», а в Татарстане — в городе Иннополис под Казанью. Призвать на помощь беспилотник можно через приложение «Яндекс.Еда», но если свободного «Ровера» не будет, заказ привезет курьер.

Кстати, перехватить робота-курьера по дороге и забрать чужой заказ не получится: открыть грузовой лючок может только получатель со своего смартфона.

Еще одно интересное уточнение — робот ездит по тротуарам со скоростью пешехода, притом он может работать и летом, и зимой при любых погодных условиях. Также «Яндекс» заявляет полную автонность этого помощника: он самостоятельно планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Еще немного — и такие «Роверы» заменят людей…

И еще одна новость из отечественной IT-индустрии. Как известно, многие люди пользуются двумя приложениями от «Яндекса» — «Картами» для пешеходных маршрутов, а «Навигатором» — для автомобильных. Теперь в картах тоже появилась функция встроенного навигатора.