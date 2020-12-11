Водители российских такси будут ездить в «зловещих» масках

Для пассажиров и водителей создано два разных набора с поднимающими настроенями фразами из серии «Антидела» и «Жизнь делится на до 2020 года и после». Известно, что несколько тысяч масок уже изготовлены и будут переданы ключевым партнерам агрегатора «Ситимобил», чтобы «в 2021 году из воспоминаний остался только такой полезный сувенир». Разумеется, созданы маски не только для поднятия настроения, но и для защиты от вирусов.

Кстати, чтобы в поездке было не так скучно, можно включить музыку из собственных плей-листов, радио или интересную аудиокнигу. Тем же, кто устал даже от этих вариантов и находится в поиске чего-то новенького, стоит присмотреться (точнее, прислушаться) к подкастам — передачам, записанным в аудиоформате. Тем более, что совсем недавно вышла новая любопытная программа «Тариф: поболтать».