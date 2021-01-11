LADA Vesta и Renault Logan отключат от «Яндекс.Такси»

Исключение из списков «Весты» действительно вызывает вопросы, ведь множество «китайцев», вроде Lifan Solano смогут работать и дальше! «Странно, что российский агрегатор решил заблокировать отечесвтенную легковушку», — прокомментировал ситуацию владелец LADA.

Не менее странным выглядит «блокировка» седанов Renault Logan, так как родственные кроссоверы Duster и хетчбэки Sandero по-прежнему включены в классификатор, в котором прописаны подходящие для работы авто.

Между тем, владельцам «Вест» и «Логанов» отныне предлагают доставлять посылки или попросту арендовать новую машину. Еще один вариант — купить автомобиль по специальной программе для прямых партнеров.

Кстати, в этом году LADA Vesta должна пережить обновление. Возможно, после этого «Яндекс-Такси» реабилитирует этот флагман российского автопрома, и он снова сможет выйти на маршруты Москвы.