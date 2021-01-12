LADA против Toyota: какие автомобили и где выбирают россияне на «вторичке»

Самый большой рынок по перепродаже «бэушек» — это Московская область, где было зарегистрировано 15,06% от общего числа сделок. Кроме того, подержанные машины активно расходились в Краснодарском крае (6,66%), Ленинградской (6,01%) и Ростовской областях (3,6%), а также республике Татарстан (3,6%).

Что касается предпочтений по маркам, то наши соотечественники активнее всего голосовали рублем за технику бренда LADA — она заняла 26,1% всего авторынка. Что, впрочем, совершенно не удивляет, ведь средняя цена подержанного авто из Тольятти — всего 110 000 рублей.

Второе место занимают машины Toyota: в среднем «японки» отдавали по 580 000 «целковых», что позволяет сделать простой вывод — основную кассу сделали праворульные экземпляры. Замкнули пятерку лидеров Hyundai, Kia и Volkswagen, которые продавали плюс-минус за полмиллиона.

Вообще, дефицит новых авто, спровоцированный пандемией коронавируса, заставил потенциальных покупателей обратиться к подержанным машинам. Портал «АвтоВзгляд» сделал определенные выводы, как дорожал секонд-хэнд в 2020-м, и насколько еще подорожает.