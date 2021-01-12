Сбой «Яндекс.Такси» чуть не лишил водителей работы

Напомним: владельцам «Вест» и «Логанов» начали приходить предупреждения, что вскоре на этих машинах нельзя будет принимать заказы «Яндекс.Такси». Взамен владельцам предлагалось доставлять посылки или попросту арендовать новую машину. Еще один вариант — купить автомобиль по специальной программе для прямых партнеров.

Между тем, в ответе на запрос портала «АвтоВзгляд» представители агрегатора признались: исключение недорогих «Лад» и «Рено» из классификатора оказалось сбоем! «В этом году несколько моделей попали под ограничение из-за технической ошибки. Сейчас мы вносим необходимые изменения и правки», — уточнили сотрудники сервиса заказа такси.

- Приносим извинения водителям, которые выполняют заказы на этих авто: машины не были и не будут ограничены в заказах нашего сервиса, — сообщили «АвтоВзгляду» в «Яндекс.Такси».

Кстати, сами таксисты были не на шутку взволнованы этой новостью. Многие даже предположили, что дело не ограничится Москвой… Но теперь «веставоды» и «логанофилы» могут выдохнуть — без работы не останутся.