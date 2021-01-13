Ford удивился рекордным продажам в России, но не в мире

В Бразилии Ford в одночасье закрыл два завода — автосборочный и моторный, а третий — Troller Veiculos Especiais — проработает до конца года. Там делают любопытные рамные внедорожники под маркой Troller, созданные на базе фордовских узлов и агрегатов.

Впрочем, компания сохранит бразильский исследовательский центр, испытательный полигон и штаб-квартиру, но линейка моделей отныне будет сплошь состоять из привозных машин. Их планируют импортировать из США, Аргентины и даже Китая.

В общем, «голубой овал» прикладывает максимум усилий, чтобы сократить убытки. И это дает свои плоды. Скажем, решение оставить в России только коммерческие автомобили, похоже, оказалось единственно верным — их продажи растут от месяца к месяцу.

Взять, например, итоги декабря. За последний месяц 2020 года в нашей стране своих владельцев нашли 2357 новых Ford Transit, что на 45% больше, чем в декабре прошлого года. Этот показатель стал абсолютным рекордом месячных продаж! А по итогам года рост объема реализации составил 12%.

Добавим, что малотоннажный коммерческий транспорт — это основная тягловая сила и рабочий инструмент малого бизнеса. И не важно, о каком виде перевозок идет речь. Портал «АвтоВзгляд» оценил все варианты, как можно купить легкий грузовик с минимальными затратами.