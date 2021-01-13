В России автомобили дорожают вдвое быстрее инфляции

Тот же Росстат заявил, что сахарный песок подорожал на 65%, подсолнечное масло — на 26%, а крупы и бобовые — на 20,1%. И как тогда получились общегодовые 4,9%? Но мы издание автомобильное, поэтому давайте посмотрим, как менялись цены на легковушки.

И в этом нам снова поможет информация, опубликованная статистическим ведомством. По их данным, стоимость машин российской сборки за год рванула вверх на 9,4%, а иномарки, ввозимые из-за границы, прибавили к стоимости 10,3%. То есть авто дорожали вдвое быстрее инфляции.

Любопытно, что реальные значения на практике сильно отличаются от официальных. Ведь аналитики не учитывали стоимость «допов», без которых купить авто сейчас (да и в последние полгода) просто нельзя.

Между тем, новый год только начался, а легковые автомобили уже успели потяжелеть в цене на 2—5%. И это — за неполные две недели! При этом ощутимее всего подорожали «премиалы». И, по мнению экспертов, подорожание легковушек продолжится…