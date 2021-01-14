В России введут новую систему штрафов для грузовиков

Сейчас за «превышение установленных весогабаритных параметров» юрлиц штрафуют на суммы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В свою очередь, должностные лица платят от 10 тысяч до 50 тысяч «целковых», а водители — до 10 тысяч.

Система стройная, но не всегда логичная. Ведь часто водитель везет столько, сколько ему сказали везти! А значит штраф ему приходится отдавать из своей зарплаты.

Но скоро все может измениться. Простых водителей и должностных лиц освободят от ответственности, оставив только штрафы для владельцев большегрузов. Притом размеры наказаний станут одинаковыми для всех собственников, будь то то физическое или юридическое лицо.

Между тем, любой водитель самосвала расскажет вам, сколько стоит проезд через пункт весового контроля. Если перевес небольшой, то машину без проблем отпустят за 500 рублей. Подробности этих схем — в нашем материале «Почему по дорогам России ездят грузовики-убийцы».