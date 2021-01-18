Как выглядит ЗиЛ-130, много лет пролежавший на дне Байкала

Это удивительно, но ажиотаж вызвали снимки аж трехлетней давности: на самом деле, технику достали еще осенью 2017 года. Тогда, во время экологической операции «Хрустальная глубина» со дна озера извлекли 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, плюс вертолет и самолет.

Большая часть траеспорта затонула в межсезонье, когда жители прибрежных райнов начинают ездить по еще не окрепшему льду Байкала. Впрочем, машины тонут и зимой: при резком изменении температур, сильном ветре и сейсмической активности на поверхности ледяной глади могут образовываться довольно широкие трещины.