Как выглядит ЗиЛ-130, много лет пролежавший на дне Байкала

Фото: Байкальский отряд МЧС.
В «интернетах» активно обсуждают фотографии, на которых запечатлен полусгнивший «сто тридцатый», извлеченный cо дна озера Байкал. Портал «АвтоВзгляд» постарался разузнать историю того, как грузовик оказался под водой.

Это удивительно, но ажиотаж вызвали снимки аж трехлетней давности: на самом деле, технику достали еще осенью 2017 года. Тогда, во время экологической операции «Хрустальная глубина» со дна озера извлекли 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, трактор, плюс вертолет и самолет.

Большая часть траеспорта затонула в межсезонье, когда жители прибрежных райнов начинают ездить по еще не окрепшему льду Байкала. Впрочем, машины тонут и зимой: при резком изменении температур, сильном ветре и сейсмической активности на поверхности ледяной глади могут образовываться довольно широкие трещины.

  • Фото: Байкальский отряд МЧС.
  • Фото: Байкальский отряд МЧС.

Байкальскому отряду МЧС приходится регулярно проводить очистку «подводного кладбища», для чего применется подводный аппарат, а сами машины (и не только) извлекаются при помощи воздушных подушек.

Кстати, на севере Москвы, буквально в километре от МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе обнаружено кладбище фургонов и грузовых автомобилей, которые с удовольствием облюбовали люди без определенного места жительства и охотники за металлоломом.

А еще в Сети появились снимки странного места: на фотографиях стоят десятки машин в почтовой раскраске. Как разглядел портал «АвтоВзгляд», в основом на площадке собраны фургончики Volksawgen Caddy и грузовики Mercedes-Benz Vario.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
18 января 2021
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