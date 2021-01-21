Российским перевозчикам не хватает денег на нормальные грузовики

По статистике, опубликованной мановцами, на 1 января 2020 года средний возраст грузового автомобиля в России составлял более 21 года. Притом основа коммерческого автопарка — 64% машин — оказалась старше 15 лет.

Что касается экононорм, то 28% всего комтранса имеют двигатели стандарта Евро-3. Второе место занимает техника Евро-4 (26%), а третье место (17%) — автомобили Евро-1. В свою очередь, на машины Евро-2 и Евро-5 приходится 13,8% и 14,6% от общего числа.

Это значит, что нашим перевозчикам банально не хватает средств, чтобы регулярно обновлять грузовики! Поэтому им приходится ездить на древних колымагах, отравлящих экологию.

Любопытно, что в Германии проблему решили, внедрив дифференцированную ставку платы за проезд по федеральным трассам — это аналог российской системы «Платон». Так, тягач тяжелее 18 тонн класса Евро 0 платит за 1 км пути почти на треть больше, чем машина класса Евро 6. Такой подход стимулирует продажи более экологичных автомобилей.

Впрочем, нам до этого еще далеко… Пока российские власти лишь решили разобраться с проблемой перегруза: как известно, самосвалы и тягачи, везущие сверх нормы, здорово вредят дорожному полотну.