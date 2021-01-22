Подержанные автомобили становятся все недоступнее для россиян

С начала осени рынок «бэушек» обновляет один ценовой максимум за другим. А все потому, что дефицит новых авто толкнул россиян к подбору техники с пробегом. И продавцы, посчитав, что настал их звездый час, начали взвинчивать цены.

Если говорить конкретно, то в одном только декабре средняя цена легкового автомобиля на «вторичке» выросла 6,1% по сравнению с ноябрем. Если же сравнить декабрьские с теми, что были год назад, то они увеличились на 8,8%.

Добавим, что российский рынок новых легковых автомобилей сократился в 2020-м на 9,1%, в то время, как подержанных — подрос на 1,7%. Примечательно, что впервые самой популярной «бэушкой» по итогам года стала иномарка — Ford Focus, нашедший более 130 000 новых покупателей.