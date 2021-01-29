Как ГИБДД устраивает показуху для Путина, не работая по праздникам

К написанию этой заметки меня сподвигли две вещи: результаты очередного опроса читателей портала «АвтоВзгляд» и нежданное для множества автомобилистов столицы участие Владимира Путина в недавнем открытии новой автомобильной развязки в Химках — на пересечении платной трассы М10 «Россия» и улицы Репина. Причины, по которым верховный главнокомандующий вдруг решил открыть заурядную, по сути, эстакаду на трассе, покрыты для нас мраком гостайны. При том, что вряд ли этот объект в ближайшем Подмосковье имеет столь же важное стратегической значение, что и Крымский мост, по которому Президент первым из непростых смертных прокатился за рулем КамАЗа.
Но нас интересует не это, а чем событие в Химках обернулось для тысяч водителей Москвы. Дело в том, что поездки первых лиц государства всегда «обеспечивают» разномастные силовики. ГИБДД тоже, как и всегда в таких случаях, принимало в этом участие. В трепетном ожидании высочайшего кортежа, вдоль всего Ленинградского шоссе и одноименного московского проспекта выстроилось какое-то нереальное количество патрульных машин ГИБДД.
Буквально у каждой примыкающей улицы, чуть ли не на каждом выезде из двора стояло по экипажу с работающей «люстрой», обставленному яркими конусами — все как положено… По этой причине пробка на «Ленинградке» образовалась дичайшая. «Химкинско-Крымский» мост в тот момент вспоминало добрым словом столько людей, что будь он живым существом, умер бы от икоты.
Только я не вспоминал! Я удивлялся. И думал: ведь могут же, когда хотят — взять и выехать всеми экипажами на улицу, чтобы заниматься своим делом — «обеспечивать безопасность»! А в новогодние каникулы, как оказалось, не хотят. По крайней мере, в прошедшие январские праздники и я, и коллеги по редакции, обратили внимание на практически полное отсутствие патрулей ДПС на улицах столицы.
При том, что по идее, в праздники полно пьяных за рулем, а дети в каникулы больше времени на улице проводят. А тем временем дорожная полиция, видимо, тоже «праздновала», не проявляя ожидаемую от нее активность. Чтобы проверить свои субъективные оценки, мы решили прибегнуть к проверенному средству — опросу наших читателей. «Как вели себя сотрудники ГИБДД в новогодние праздники?» — спросили мы посетителей портала «АвтоВзгляд».
Оказалось, что половина (50%!) опрошенных, как и мы, вообще не видела на дорогах патрулей ГИБДД. Еще 19% наших респондентов столкнулись с вполне «праздничным» отношением полиции — их служивые всячески провоцировали на признание в употреблении алкоголя. Еще 5% попали в ситуацию «развода» за выезд на полосу встречного движения при невидимой под снегом разметке. И только 26% ответивших на наши вопросы сообщили, что «гайцы» вели себя вежливо и корректно. Эх.. Лучше бы они все «вежливо и корректно» не устраивали на дорогах столицы искусственные заторы в час пик…