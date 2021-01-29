Как ГИБДД устраивает показуху для Путина, не работая по праздникам

К написанию этой заметки меня сподвигли две вещи: результаты очередного опроса читателей портала «АвтоВзгляд» и нежданное для множества автомобилистов столицы участие Владимира Путина в недавнем открытии новой автомобильной развязки в Химках — на пересечении платной трассы М10 «Россия» и улицы Репина. Причины, по которым верховный главнокомандующий вдруг решил открыть заурядную, по сути, эстакаду на трассе, покрыты для нас мраком гостайны. При том, что вряд ли этот объект в ближайшем Подмосковье имеет столь же важное стратегической значение, что и Крымский мост, по которому Президент первым из непростых смертных прокатился за рулем КамАЗа.

Но нас интересует не это, а чем событие в Химках обернулось для тысяч водителей Москвы. Дело в том, что поездки первых лиц государства всегда «обеспечивают» разномастные силовики. ГИБДД тоже, как и всегда в таких случаях, принимало в этом участие. В трепетном ожидании высочайшего кортежа, вдоль всего Ленинградского шоссе и одноименного московского проспекта выстроилось какое-то нереальное количество патрульных машин ГИБДД.

Буквально у каждой примыкающей улицы, чуть ли не на каждом выезде из двора стояло по экипажу с работающей «люстрой», обставленному яркими конусами — все как положено… По этой причине пробка на «Ленинградке» образовалась дичайшая. «Химкинско-Крымский» мост в тот момент вспоминало добрым словом столько людей, что будь он живым существом, умер бы от икоты.