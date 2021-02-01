АВТОВАЗ запретил сотрудникам парковать иномарки возле главного здания

У водителей машин других марок уже начали изымать пропуска на стоянку. При этом, как отмечает паблик AvtoVAZ News, на остальные парковки возле завода это распоряжение не распространяется — проще говоря, для простых рабочих ничего не меняется.

А вот управленческому состава предстоит принять непростое решение: либо пересесть на автомобили альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, продемонстрировав лояльность работадателю, либо выбирать для стоянки место подальше, а не возле заводоуправления.

Впрочем, нам куда важнее, чтобы на заводе делали приличные машины. Насколько статусу «приличной» отвечает LADA Niva Travel, по итогам первого теста новинки рассказывает портал «АвтоВзгляд».