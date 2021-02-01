АВТОВАЗ запретил сотрудникам парковать иномарки возле главного здания

Фото: АВТОВАЗ.
Руководство АВТОВАЗа приняло принципиальное решение: теперь парковаться перед зданием заводоуправления смогут только те сотрудники, кто передвигается на автомобилях Renault, Nissan, Mitsubishi и LADA. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», ограничения касаются только парковки перед администрацией предприятия.

У водителей машин других марок уже начали изымать пропуска на стоянку. При этом, как отмечает паблик AvtoVAZ News, на остальные парковки возле завода это распоряжение не распространяется — проще говоря, для простых рабочих ничего не меняется.

А вот управленческому состава предстоит принять непростое решение: либо пересесть на автомобили альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, продемонстрировав лояльность работадателю, либо выбирать для стоянки место подальше, а не возле заводоуправления.

Впрочем, нам куда важнее, чтобы на заводе делали приличные машины. Насколько статусу «приличной» отвечает LADA Niva Travel, по итогам первого теста новинки рассказывает портал «АвтоВзгляд».

парковка, производители, автозаводы, бюджетные авто
1 февраля 2021
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