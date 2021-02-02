Безалаберность чиновников спровоцировала в России введение карточек на бензин

А дело было так. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод некоторое время назад встал на модернизацию, и с 18 января тамошние автомобилисты стали замечать дефицит топлива. В конце месяца на АЗС вообще возникли километровые очереди, а часть станций банально закрылась, поскольку им было нечем торговать.

Местные власти пообещали, что все наладится уже 1 февраля, но стало только хуже: НПЗ не смог запустить производственный цикл! В итоге поставлять топливо на хабаровские заправки теперь придется ад из Росрезерва. Притом на 70% АЗС бензин теперь будут отпускать строго по карточкам… И никто из чиновников не говорит, когда ситуация вернется в нормальное русло.

И продолжая тему «логичных» проступкой наших властей: министр промышленности и торговли Денис Мантуров подтвердил, что вопреки логике квадроциклы и иномарки скоро подорожают.