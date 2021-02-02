Из-за Навального в Москве перекрыли движение транспорта на ряде улиц

В настоящее время недоступны для проезда 3-я улица Бухвостова, от Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 и 1-я улица Бухвостова, от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Кроме того, с ноля часов сотрудники ГИБДД перекрыли движение по Проектируемому проезду 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда, так как даже в обычные дни на Краснобогатырской улице (в районе Богородского кладбища) нередко собираются огромные пробки.