Россияне стали покупать гораздо меньше люксовых машин

Фото производителя.
Богатые тоже начали экономить: в 2020 году рынок люксовых авто просел сразу на 15% — наши миллионеры прикупили лишь 1114 сверхдорогих машин, тогда как годом ранее суммарный тираж «люкса» составил 1312 штук. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие марки выбирала обеспеченная публика.

В агентстве «Автостат» подсчитали, что главный хит российского рынка — Mercedes-Maybach S-класса, на который приходится больше трети «люксовых» продаж. Если говорить конкретно, то таких суперседанов продано 387 штук.

Также неплохо расходятся Bentley (299), Rolls-Royce (199) и Lamborghini (139), которых пытаются догнать Maserati (59), Ferrari (29) и Aston Martin (9). Впрочем, «Астону» должны помочь продажи кроссовера DBX, который, наконец, добрался до наших широт.

Так почему же богатые стали тратить меньше денег на сверхдорогие авто? Логично предположить, что фанаты «Майбаха» предпочли отложить покупку, чтобы дождаться нового поколения. А у других марок возник дефицит, ведь некоторое время заводы не работали из-за пандемии.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как можно сэкономить почти 10 миллионов рублей: для этого достаточно выбрать Audi RS Q8 вместо родственного Lamborghini Urus. А если между этими моделями не видно разницы, зачем платить больше?

автопродажи, авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент
3 февраля 2021
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