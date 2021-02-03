Россияне стали покупать гораздо меньше люксовых машин

В агентстве «Автостат» подсчитали, что главный хит российского рынка — Mercedes-Maybach S-класса, на который приходится больше трети «люксовых» продаж. Если говорить конкретно, то таких суперседанов продано 387 штук.

Также неплохо расходятся Bentley (299), Rolls-Royce (199) и Lamborghini (139), которых пытаются догнать Maserati (59), Ferrari (29) и Aston Martin (9). Впрочем, «Астону» должны помочь продажи кроссовера DBX, который, наконец, добрался до наших широт.

Так почему же богатые стали тратить меньше денег на сверхдорогие авто? Логично предположить, что фанаты «Майбаха» предпочли отложить покупку, чтобы дождаться нового поколения. А у других марок возник дефицит, ведь некоторое время заводы не работали из-за пандемии.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как можно сэкономить почти 10 миллионов рублей: для этого достаточно выбрать Audi RS Q8 вместо родственного Lamborghini Urus. А если между этими моделями не видно разницы, зачем платить больше?